Ciclismo, al via gli Europei su strada di Drenthe: il programma completo

Iniziano domani con le prove a cronometro gli europei di ciclismo su strada a Drenthe, in Olanda. E già nella prima giornata di gare ci sarà la prima sorpresa di questa edizione della rassegna continentale, in quanto il vice campione del mondo Filippo Ganna non sarà al via della prova contro il tempo. La notizia è stata resa ufficiale dal commissario tecnico della nazionale azzurra, Daniele Bennati, il quale ha spiegato che il piemontese si concentrerà solo ed esclusivamente sulla gara in linea di domenica 24 settembre. «È un gruppo composto da tanti elementi di esperienza, ognuno con un ruolo importante e ben definito, e correrà con l’intento di supportare i nostri due punti di riferimento, Filippo Ganna e Matteo Trentin. E’ con noi anche Elia Viviani, un grandissimo campione sia su pista che su strada e che sta vivendo una trasformazione particolare della sua carriera. La sua presenza è fondamentale: è un uomo squadra ed un grande regista. Per la squadra è un enorme valore aggiunto», ha affermato il tecnico azzurro.

Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero saranno così le due punte azzurre in vista della gara a cronometro maschile: entrambi sono in ottime condizioni di forma, in particolare Cattaneo, che ha corso recentemente la Vuelta a Espana in completo appoggio al proprio capitano Remco Evenepoel. Tra le donne elite, l'Italia punterà su Vittoria Guazzini e Alessia Vigilia.

Dopo la Mixed Relay di giovedì, inizierà il lungo week end delle prove in linea con gli Under 23 impegnati il venerdì, mentre sabato sarà la giornata delle donne, sia Juniores che Elite.

Il commissario tecnico Paolo Sangalli potrà contare di nuovo sulla presenza di Elisa Balsamo, reduce da una stagione travagliata ma recentemente vincitrice al Simac Ladies Tour in Olanda. Verosimilmente la co-capitana sarà Silvia Persico, come avvenuto ai mondiali di Glasgow.

Si pedala in Olanda 🚴‍♂️🇳🇱



Sarà la località di Drenthe a ospitare, da mercoledì 20 a domenica 24 settembre, gli Europei di ciclismo su strada.

Oltre 850 partecipanti provenienti da 40 Paesi.



Domenica, al mattino, toccherà agli Juniores, mentre il pomeriggio si svolgerà la prova regina, quella degli Uomini Elite. Insieme a Filippo Ganna ci saranno Edoardo Affini, Matteo Trentin, Elia Viviani, Luca Mozzato, Andrea Pasqualon, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo.

Programma Europei Drenthe 2023

Mercoledì 20 Settembre 2023



09:00 – 10:10: Crono Donne Jrs, Emmen – Emmen (20,6 km)

10:25 – 11:45: Crono Uomini Jrs, Emmen – Emmen (20,6 km)

12:00 – 12:45: Crono Donne U23, Emmen – Emmen (20,6 km)

13:05 – 14:10: Crono Uomini U23, Emmen – Emmen (20,6 km)

14:30 – 15:50: Crono Donne élite, Emmen – Emmen (29,5 km)

16:15 – 17:50: Crono Uomini élite, Emmen – Emmen (29,5 km)

Giovedì 21 Settembre 2023



12:45 – 14:25: Mixed Team Relay Jrs, Emmen – Emmen (38,4 km – 19,2 km X 2)

15:30 – 17:10: Mixed Team Relay Elite, Emmen – Emmen (38,4 km – 19,2 km X 2)

Venerdì 22 Settembre 2023

09:30 – 12:45: Prova in Linea Uomini U23, Hoogeveen – Col du VAM (136,5 km – 65 km + 5 giri circuito)

14:30 – 17:10: Prova in Linea Donne U23, Coevorden – Col du VAM (108,0 km – 39,5 km + 5 giri circuito)

Sabato 23 Settembre 2023



09:00 – 11:45: Prova in Linea Uomini Jrs, Drijber – Col du VAM (111,0 km – 8 giri circuito)

13:30 – 16:45: Prova in Linea Donne Elite, Meppel – Col du VAM (131,3 km – 62 km + 5 giri circuito)

Domenica 24 Settembre 2023



09:00 – 11:15: Prova in Linea Donne Jrs, Drijber – Col du VAM (69,0 km – 5 giri circuito)

12:00 – 16:35: Prova in Linea Uomini Elite, Assen – Col du VAM (199,8 km – 115 km + 6 giri circuito)