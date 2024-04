Gran Premio Liberazione: Donati vince in volata su Montoli. Biagini chiude al terzo posto

È doppietta della Biesse-Carrera al Gran Premio Liberazione 2024: Davide Donati, corridore nato in provincia di Brescia, che difende i colori della Biesse-Carrera, ha trionfato nel mondiale di primavera per Under 23, giunto all'edizione numero 77. La corsa, che si è disputata sul tradizionale circuito delle Terme di Caracalla, si è conclusa con una volata di gruppo ristretto, con Donati che ha superato il proprio compagno di squadra Andrea Montoli. Chiude terzo un altro italiano, Federico Biagini, in forza alla VF-Bardiani-CSF.

La corsa è stata resa molto difficile proprio dalla Biesse-Carrera, che ha voluto far sì che la gara non si concludesse in volata. La corsa si è risolta a cinque giri dalla fine, sui 23 che hanno dovuto affrontare in totale i ragazzi. In quel momento sono infatti andati via undici corridori: Owen Colen (UAE Gen Z), Jose Ramon Muniz (Petrolike), Gianmarco Carpene (Trevigiani Marchiol), Giovanni Zordan (Zalf Euromobil Fior), Christian Bagatin (MBH Colpack Ballan), Federico Biagini e Matteo Scalco (VF Bardiani Csf Faizanè), Marco Andreaus e Thomas Capra (CTF), Davide Donati e Andrea Montoli (Biesse Carrera).

A tre giri dal termine, Bagatin e Donati hanno allungato e sono stati raggiunti da Andreaus, Biagini e Montoli, quindi sono stati in cinque a giocarsi il successo finale. Impeccabile la volata di Donati, che è andato a prendersi il meritato successo dopo due secondi posti ottenuti alla Coppa San Geo e al Giro del Belvedere.

Al termine della corsa di 138 km, Donati, che a soli 19 anni è al primo anno nella categoria Under 23, ha affermato: «Sono davvero felice della vittoria, non ho mai corso a Roma e non conoscevo il circuito. Ho un passato in mountain bike e l'abilità di guida maturata lì mi ha permesso di destreggiarmi bene su un percorso così tecnico. Per ora il mio obiettivo principale è finire la scuola, tra poco più di un mese ho la maturità: una volta che ce l'avrò fatta cercherò anche di pianificare degli obiettivi sportivi».

Nella gara femminile, trionfo della UAE Team Adq: le tre ragazze che sono salite sul podio hanno infatti tagliato il traguardo in parata, con Chiara Consonni che si è classificata prima davanti alle sue compagne Silvia Persico ed Eleonora Gasparrini. Completa la festa Federica Venturelli, giunta in quarta posizione.

Tra le autorità presenti al Gran Premio Liberazione 2024, organizzato dalla Terenzi Sport Eventi, sono stati presenti la presidente dell'Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, e Maria Spena, rappresentante di Sport e Salute. Ha mandato un saluto anche l'assessore allo sport, moda e grandi eventi, Alessandro Onorato: «Questi eventi ci aiutano ad avvicinare Roma e i romani allo sport: intendiamo rendere Roma sempre più centrale per il ciclismo. I presupposti ci sono tutti e tra pochi giorni ospiteremo, per il secondo anno consecutivo, il grande arrivo del Giro d'Italia».