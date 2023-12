Napoli, ufficiale Elmas al Lipsia da gennaio: fina fino al 2028

La notizia era nell'aria, ma ormai è ufficiale: Eljif Elmas lascia il Napoli, è un nuovo giocatore del RedBull Lipsia. Come si legge nella nota ufficiale del club, il macedone vestirà la maglia del club che attualmente occupa il quarto posto in Bundesliga già da gennaio, con l'apertura della finestra dei trasferimenti. Il contratto firmato dal ventiquattrenne è di quattro anni e mezzo e scadrà nel 2028. Il trasferimento è arrivato nella stagione in cui Elmas non ha trovato molto spazio con Rudi Garcia (né con Mazzarri) che non lo vedeva al centro dei suoi schemi nonostante il livello di prestazioni l'anno precedente. Il macedone, infatti, era il terzo marcatore del Napoli nella corsa allo scudetto con 6 reti.

Ai canali ufficiali della società, Elmas ha concesso le prime parole per i tifosi: «È un sogno per me giocare qui. Il Lipsia è famoso per come gioca. Adorano il gegenpressing, hanno un gioco veloce e un attacco molto forte. Mi si addice. La squadra ha un bel mix di giovani talenti, che qui possono migliorare molto, e giocatori che hanno esperienza e hanno raggiunto tanti traguardi nella loro storia nel club. Questo è il motivo per cui mi sono trasferito al Lipsia, è il passo giusto per me e non vedo l'ora di incontrare tutti a gennaio».

L'ex Napoli ha po continuato: «Il Lipsia si è stabilito tra le migliori squadre della Bundesliga e sono diventato grandi anche nel calcio europeo in breve tempo. Quando ho parlato con Rouven Schröder e Marco Rose ho realizzato molto velocemente che volevo giocare per questo club. Abbiamo una seconda parte di stagione interessante. Voglio aiutare la squadra nei suoi impegni, nel rimanere in alto in Bundesliga e magari causare qualche fastidio al Real Madrid in Champions League».