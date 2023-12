Napoli, Lindstrom in gruppo e Lobotka ai box: la situazione in vista del Monza

Walter Mazzarri può sorridere per aver ritrovato un calciatore, assente nelle ultime fare. Jesper Lindstrom torna ad allenarsi con il gruppo dopo che questo era stato decimato dagli infortuni che hanno colpito il Napoli. Nell'allenamento odierno in preparazione della partita con il Monza, il ventitreenne è tornato ad allenarsi insieme al resto della squadra. Recupero molto importante per Mazzarri che già deve rinunciare a Politano a causa del rosso diretto rimediato contro la Roma. Nel testa a testa con i giallorossi, l'ex esterno dell'Inter si era lasciato andare a un fallo di reazione che ha portato alla sanzione. Oltre a lui, il Napoli dovrà rinunciare anche a Osimhen.

Napoli, il report sugli allenamenti

Sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha emanato un comunicato ufficiale: «La squadra si è allenata questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma venerdì allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A (ore 18.30). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tecnico tattica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro di rapidità con l'ausilio di ostacoli bassi. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lindstrom si è allenato in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo».