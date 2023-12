Juve-Roma, Dybala non è ancora al top. Dubbio Pellegrini, Mancini c'è ma è in diffida

Seconda seduta della settimana per la Roma in vista della gara contro la Juventus di sabato. Dybala è ancora parzialmente in gruppo, non si è allenato completamente con la squadra e per questo potrebbe essere convocato, ma partire dalla panchina. Zalewski è influenzato, mentre Mancini ha recuperato dal sovraccarico muscolare. Lui giocherà sicuramente in difesa assieme a Llorente e Ndicka. Dovrà fare attenzione a non essere ammonito perché è in diffida, qualora venisse squalificato salterà la gara con l'Atalanta.

Juve-Roma: la probabile formazione di Mourinho

A centrocampo giocherà Paredes, il grande dubbio è se affiancargli Bove o Pellegrini. L'altra mezzala sarà Cristante che potrebbe cominciare con l'azzurrino come contro il Napoli. Il capitano, però, ha dimostrato di ambire al posto da titolare dopo aver aperto le marcature contro la squadra allenata Mazzarri. L'alternativa per farli partire entrambi dal 1', sarebbe piazzarlo leggermente più dietro rispetto a Lukaku come falso nove. A quel punto, però, ne farebbe le spese Belotti. Dubbi che Mourinho scioglierà nei prossimi giorni.

