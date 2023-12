Juventus-Roma, arbitra Sozza: chi è e tutti i precedenti

La diciottesima giornata di Serie A è l'ultima che precedetì la fine del 2023, con i club che scendono in campo tra il 29 e il 30 dicembre. La partita più attesa di tutte è senza dubbio quella di sabato sera, quando Juventus e Roma si sfideranno all'Allianz Arena per continuare la lotta verso il quarto posto. Ad arbitrare la partita ci sarà Simone Sozza, arbitro di Milano che è stato designato dall'Aia per questo big match. Nonostante sia molto giovane, è considerato uno dei migliori direttori di gara in Italia e ha già incontrato diverse volte le due squadre.

