Calciomercato: scambio Lukaku-Vlahovic, chi ci guadagna? Giuntoli a Londra per chiudere. Ma i tifosi della Juve insorgono

Sui social i tifosi della Juventus non l’hanno presa benissimo. Poco convinti dall’operazione Lukaku-Vlahovic. Il sacrificio del serbo 23enne, pagato 70 milioni più 10 di bonus appena un anno e mezzo fa, non convince la pancia bianconera. E infatti è un’operazione motivata più che altro da fattori di bilancio e in parte anche da scelte tecniche di Allegri che in mezzo all’area preferisce un punto fermo con le caratteristiche del belga.

Calciomercato ultime notizie oggi: Juventus, possibile scambio Vlahovic-Lukaku. Inter, manca solo la firma per Samardzic. Il Chelsea pronto all'offerta per Mbappé

Il Chelsea ieri ha aperto per la prima volta a Vlahovic in contropartita, mentre Giuntoli volerà presto a Londra a caccia di un accordo che potrebbe rilanciare il mercato bianconero e in generale il valzer degli attaccanti a livello internazionale.

Il Chelsea valuta Big Rom 40 milioni, la Juve calcola il prezzo di Vlahovic in circa 70/80 milioni, e si aspetta un conguaglio all’altezza da parte della società londinese. I due giocatori intanto stanno vivendo momenti opposti, in attesa di segnali sul loro futuro. Lukaku è fuori rosa ed è stato pizzicato a Bruxelles mentre esprimeva le sue perplessità sull’eventuale trasferimento a Torino, Dusan invece è in tournée con i bianconeri ma ai margini per i postumi della pubalgia che lo tormenta ormai da un anno. Con lo scambio in porto Chelsea e Juventus andrebbero a risolvere due situazioni quanto meno delicate, c’è poi da valutare e gestire la situazione ambientale.

Lo scontento dei tifosi a Torino rischia di essere acuito dai trascorsi di Big Rom in maglia Inter, dalle scintille con la Curva (costate la squalifica poi cancellata) ad alcune frasi poco lungimiranti in cui dichiarava che non sarebbe mai andato alla Juventus, o al Milan. E invece l’animo inquieto e il carattere difficile di Lukaku potrebbero portarlo all’ennesima giravolta calcistica della sua carriera: dall’Anderlecht al Chelsea, poi West Brom, ancora Chelsea, Everton, United, Inter, Chelsea e per finire Inter. Una lunga collezione di maglie e ricordi, ma in poche di queste ha lasciato veramente il segno.