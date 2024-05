“Il Segreto di Liberato” al Napoli Comicon: «L’animazione aiuta a enfatizzare il mistero sull’artista»

Liberato, l’artista napoletano dall’identità ignota, comincia a farsi strada nel 2017 con una fusione tra la tradizione neo-melodica napoletana con l’R&B, l’elettronica e influenze hip-hop, il tutto sempre rappresentato dal simbolo ricorrente utilizzato dall’artista, una rosa in tutta la sua grafica. La pubblicazione del primo singolo, “Nove maggio”, avviene appunto nel 2017 e riscuote successo sia dal pubblico che dalla critica. La sua vita, raccontata tra documentario e animazione, arriva al cinema, per una settimana, dal 9 maggio distribuito da Be Water Film. (Servizio a cura di Eva Carducci)