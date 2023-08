Martedì 1 Agosto 2023, 11:08

La strategia della Roma per l’attacco non cambia: il centravanti deve arrivare a costo zero. Nonostante Gianluca Scamacca sia a un passo dall’Inter, la proprietà non ha dato il via libera a spendere per pareggiare l’offerta e il pressing portato avanti sul giocatore per oltre un mese si è rivelato inutile. Dunque, le uniche possibilità per portare a Trigoria un centravanti sono quelle di reperire uno svincolato o cercare un prestito con diritto di riscatto. Inoltre, anche se ci fossero dei soldi in cassa arrivati grazie alle cessioni di Ibanez, Karsdorp, Spinazzola o Belotti, non c’è per il momento la volontà di investire su un centravanti per via del ritorno di Abraham il prossimo febbraio.

Morata, costi troppo alti

Pagare lo stipendio di un giocatore come Morata 5 milioni a stagione per i prossimi quattro anni potrebbe essere deleterio per il bilancio. Inoltre, mancano anche i 20 milioni per il cartellino che pretende l’Atletico Madrid. L’ex Juve sarebbe funzionale al gioco di Mourinho che nelle scorse settimane attraverso messaggi sibillini sui social ha fatto capire quanto sia determinante per la buona riuscita della prossima stagione. Ne è consapevole anche Simeone, suo attuale tecnico: «Quello che farà dipenderà dal club e da lui. Noi, all'interno, sappiamo bene chi resta e chi se ne va. Per noi è un giocatore molto importante. Ha caratteristiche da attaccante d'area che nessun altro ha. Memphis ci si avvicina ma Alvaro va in profondità, allunga la squadra, ha fisico e un gran colpo di testa. È fondamentale, speriamo che resti con noi. Ha segnato più gol con noi che con la Juve e questo ci da entusiasmo. La squadra ha bisogno del suo gioco».

Mourinho si avvicina all’Arabia

José aspetta (e spera), ma intanto prepara il terreno per il futuro. Lo Special One è diventato un nuovo membro del consiglio di amministrazione della Mahd Sports Academy dell'Arabia Saudita e lo sarà per i prossimi tre anni. L'accademia ha come obiettivo la scoperta e la valorizzazione di nuovi talenti per creare una nuova generazione di campioni. Il cda sarà presieduto dal ministro saudita dello sport, il principe Abdulaziz bin Turki al-Faisal.