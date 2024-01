Calciomercato ultime notizie oggi: la Juventus prova ad anticipare l'Inter per Djalò. Il Milan vuole Duran per l'attacco

Nuovo giorno altra corsa di calciomercato con le squadre di Serie A che continuano a trattare per rinforzare le proprie rose. Serrato il testa a testa tra Fiorentina e Milan per Terracciano, anche se i rossoneri sembrano in vantaggio. Sfida molto equilibrata anche quella tra Inter e Juventus, che hanno intenzione di prendere Tiago Djalò in questi giorni a prezzo scontato (dato che il suo contratto con il Lille scade a fine giugno). Ecco le ultime notizie di oggi in diretta:

