Barcellona, rinnovo e clausola da 500 milioni per Cubarsí: l'annuncio del club catalano sul classe 2007

Il Barcellona ha il futuro assicurato, visti i tanti giovani che stanno sbocciando negli ultimi anni. Non solo Pedri e Gavi, ormai affermati anche in nazionale con la Spagna, ma anche i più recenti casi di Lamine Yamal, Fermin Lopez e Pau Cubarsí. Quest'ultimo, difensore classe 2007, è già diventato un punto fermo del Barça di Xavi, collezionando 20 presenze in stagione tra Liga, Champions e Coppa del Re. Il club catalano crede molto nelle qualità del 17enne catalano, tanto da aver appena ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 2027.

Cubarsì rinnova fino al 2027: clausola da 500 milioni

Nel rinnovo, il Barcellona ha inserito una clausola rescissoria di 500 milioni di euro. Una cifra da brividi per un ragazzo così giovane, a conferma del valore che il club gli attribuisce non solo nell'immediato ma anche in prospettiva futura. Di seguito l'annuncio del Barça: «L'FC Barcellona e il giocatore Pau Cubarsí hanno raggiunto un accordo per prolungare il suo contratto, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027».

Chi è Pau Cubarsì

Cresciuto a La Masia, la famosa struttura dove vengono coltivati i giovani talenti del Barcellona, Cubarsí ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile del club catalano, e in precedenza 4 anni al Girona. Dopo aver debuttato a settembre 2023 col Barcellona B, Xavi lo ha lanciato in prima squadra lo scorso gennaio. La sua ascesa è stata repentina, tanto da diventare un titolare indiscusso. Oltre alle grandi qualità tecniche e atletiche, ha stupito sin da subito la sua personalità e la capacità di giocare con estrema tranquillità anche in palcoscenici prestigiosi come quelli della Champions League. Predilige il ruolo di difensore centrale ma col tempo potrebbe sperimentare anche nuove posizioni.