François Modesto, chi è il dirigente che piace alla Roma per sostituire Pinto

Si dice che l'aumento delle temperature sia uno dei segnali che precedono l'arrivo di un terremoto. Per la Roma il termometro si è alzato ieri sera, con la vittoria sulla Cremonese in Coppa Italia che è arrivata nei minuti finali. L'ambiente carico di energia è stato travolto dalla scossa di oggi con l'addio di Tiago Pinto che ha salutato la squadra. Il dirigente giallorosso lascia la squadra e per sostituirlo sono stati fatti alcuni nomi. Uno di questi è quello di François Modesto, ecco chi è.

Roma, Tiago Pinto saluta: «Dopo tre anni il mio ciclo è finito». Modesto e Massara le alternative

Chi è François Modesto

Nato a Bastia il 19 agosto 1978, François-Joseph Modesto comincia a giocare a calcio nella squadra della sua città dove svolge la trafila nelle Giovanili. Il 20 febbraio 1998 debutta nel massimo campionato francese, nella vittoria casalinga per 1-0 contro il Monaco. Nel 1999 approda in Serie A con la maglia del Cagliari, che lo fa esordire contro la Lazio il 30 agosto dello stesso anno. La stagione si conclude con la retrocessione del club in Serie B, mentre nell'annata 2003/2004 il club viene promosso, ma lui non rinnova il contratto. Così torna in Francia con la maglia del Monaco. Con la squadra del Principato esordisce in Champions League nel 2004 e segna il primo dei sei gol totali a marzo 2005. Nel 2010 si trasferisce all'Olympiacos, con cui segna il primo gol in Champions League.

Nel 2013 lascia la squadra di Atene per tornare al Bastia, dove si ritira nel 2016.

La carriera da dirigente

Dopo aver lasciato il calcio giocato, Modesto decide di passare dall'altra parte della staccionata e diventa talent scout per l'Olympiacos nel 2016. Qui conosce nella dirigenza Lina Souloukou, che potrebbe tornare a lavorare con lui proprio nella Capitale. Dopo questa esperienza, François approda in Premier League collaborando con il Nottingham Forrest. A giugno 2022 approda al Monza diventando il direttore dell'area tecnica grazie a un blitz di Adriano Galliani. È sua la decisione (vincente) di affidarsi a Raffaele Palladino dopo l'esonero di Stroppa.

I trasferimenti col Monza

Fino ad ora, Modesto ha effettuato tre finestre di calciomercato con i brianzoli spendendo in totale 88 milioni. In totale sono 30 i giocatori presi dal francese con il club del Nord Italia e molte sono scommesse vincenti. Giocatori già pronti, ma anche giovani talenti i rampa di lancio: questa è la strategia di Modesto che ha permesso ai biancorossi di diventare una delle squadre più interessanti della Serie A. Marì, Pessina, Gagliardini, D'Ambrosio, Colombo: questi sono solo alcuni dei nomi dei giocatori che stanno facendo la fortuna del Monza in questo campionato.