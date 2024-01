Calciomercato bloccato in Arabia Saudita, il fondo Pif limita i quattro maggiori club: cosa è successo

Cambiano le dinamiche in Arabia Saudita con il fondo sovrano Pif che ha decso di limitare la finestra di calciomercato invernale dei quattro migliori club. Tegola per Cristiano Ronaldo, Neymar, Milinkovic-Savic che speravano di poter abbracciare nuovi talenti in arrivo dall'Europa. Come riporta AS, dietrofront per il campionato saudita che si ritrova a dover fare i conti con un blocco del mercato interno.

Cosa cambia

il fondo sovrano dell'Arabia Saudita ha deciso che l'Al Nassr, l'Al Hilal, l'Al Ittihad e l'Al Ahli non potranno attingere ai petrodollari, ma dovranno in caso autofinanziarsi cedendo giocatori.

Grandi polemiche per la squadra di Benzema, che è settima e rischia di non qualificarsi alla Champions asiatica. Niente paura, invece, per Neymar e Milinkovic-Savic che sono primi e non avranno necessità di acquistare nuovi calciatori in inverno. Va sottolineato, però, come la strategia di prendere i migliori calciatori rimanga per attirare più appassionati possibili.