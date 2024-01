Lilian Brassier: altezza, fidanzata ed età, chi è il centrale che vuole il Milan

Il reparto arretrato è quello che sta dando più preoccupazioni nelle ultime settimane a Stefano Pioli, che vuole rinforzarlo in queste settimane di calciomercato. Dopo l'arrivo di Matteo Gabbia, preso per sopperire alle assenze per infortunio, l'allenatore del Milan sta pensando anche a Lilian Brassier dello Stade Brestois. I fancesi hanno registrato l'interesse di diverse squadre e per questo vorrebbero scatenare un'asta sul loro gioiellino in modo che il cartellino possa arrivare a cifre più alte dei 10/12 milioni richiesti.. Ecco chi è Lilian Brassier.

