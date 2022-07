Roma, Zaniolo in tribuna nel primo test della stagione contro il Trastevere

Nicolò Zaniolo in tribuna per il primo test amichevole fra la Roma di José Mourinho e il Trastevere. L’attaccante è stato risparmiato per questioni legate al mercato, sta bene e non è infortunato. La partita è blindata e si è svolta nel centro sportivo di Trigoria, lo Special One ha ordinato di tenere lontano telecamere e tifosi per ragioni di riservatezza. Mancano anche otto nazionali che rientreranno a Trigoria lunedì 11 in tempo per la partenza per il Portogallo dove si svolgerà la seconda parte del ritiro. Partirà anche Zaniolo, qualora non si fosse sbloccata la trattativa con la Juventus in tempi rapidi. La Roma chiede 50 milioni per il cartellino, i bianconeri sarebbe disposti a versarne 40 includendo una contropartita. Un tira e molla che va avanti da settimana e che non accenna a risolversi.