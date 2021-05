Napoli-Verona, insulti choc a Zaccagni sui social. La replica: «Complimenti»

Ancora polemiche dopo il match Napoli-Verona, che ha concluso il campionato di Serie A. Ma questa volta non c'entra il tecnico Juric. La partita di ieri sera, terminata per 1-1, ha visto infatti la squadra allenata da Gattuso mancare l'ultima chiamata per la Champions League: ed è questo il motivo per cui, sui social, il giocatore del Verona Mattia Zaccagni è diventato bersaglio di insulti e offese. Infatti, dopo la partita, il centrocampista ha postato su Instagram una foto scattata negli spogliatoi, dove la squadra era intenta a festeggiare.

Non tutti hanno gradito, e le voci secondo cui Zaccagni sarebbe molto vicino al club partenopeo hanno scatenato una vera e propria valanga di odio. Che non si è limitato, a quanto pare, ai soli commenti pubblicati sotto ai post: lo stesso giocatore, oggi, ha pubblicato nelle stories un'insulto ricevuto per messaggio. «Complimenti», è stato il commento del centrocampista scaligero, che ha risposto a un messaggio che gli augurava di contrarre il tumore.

