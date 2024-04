Musica, Gigi D'Alessio ed Enzo Avitabile: laurea ad honorem al Conservatorio di Benevento

Gigi D'Alessio ed Enzo Avitabile riceveranno la laurea honoris causa al Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento. Ad annunciarlo il Conservatorio con un post su Instagram.



Gli appuntamenti

Il cantautore napoletano Gigi D'Alessio sarà «insignito in virtù del suo contributo alla disciplina Pop per Songwriting» scrive nel post. Appuntamento martedì 30 aprile al Teatro comunale di Benevento dalle 19.

L'ingresso sarà solo su invito, i biglietti saranno ritirabili gratuitamente presso il Conservatorio secondo modalità che saranno comunicate nei prossimi giorni.

Il musicista e sassofonista Vincenzo Avitabile meglio conosciuto come Enzo Avitabile riceverà la laurea ad honorem - come annunciato di recente ad un suo concerto al Conservatorio - in Composizione ed arrangiamento Popular.

La cerimonia si svolgerà a metà maggio.

«Gigi d’Alessio ed Enzo Avitabile, ciascuno con il proprio stile, hanno saputo conquistare un grande successo grazie alla propria capacità di trasformare emozioni complesse in testi e melodie coinvolgenti» ha detto entusiasta la Presidente Caterina Meglio. «La loro musica ha attraversato confini culturali e linguistici, ispirando un senso di appartenenza e condivisione tra persone di diverse origini e background».