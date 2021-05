23 Maggio 2021

di Pasquale Tina

(Lettura 2 minuti)







MERET 6,5 è attento in uscita nel primo tempo e salva su Dimarco nella ripresa. Non può nulla sul diagonale di Zaccagni.

DI LORENZO 5 soffre la vivacità di Zaccagni che lo mette spesso in difficoltà. Brutta prova.

MANOLAS 6,5 se la cava sempre con lucidità

RRAHMANI 7 attento nelle chiusure. Segna il gol dell’illusione.

HYSAJ 4,5 deve tenere Bessa che non dà punti di riferimenti. Commette un grave errore sul pareggio di Faraoni.

FABIAN 5 arretra e prova ad impostare. A volte dovrebbe velocizzare di più

BAKAYOKO 5 primo tempo senza grandi acuti. E’ lento, l’arbitro lo grazia. Meriterebbe l’espulsione.

LOZANO 5 un assist per Insigne e una conclusione alta nei primi 45’. Troppo poco.

ZIELINSKI 5. fatica a trovare la posizione. Non accende mai la manovra. E’ irriconoscibile.

INSIGNE 5 sfiora il vantaggio. Fatica a fare la differenza.

OSIMHEN 5 Gunter lo controlla abbastanza agevolmente

POLITANO 6 ha un paio di sussulti.

GATTUSO 5 chiude senza l’obiettivo. Il Napoli si pianta all’ultimo chilometro.

PANDUR 6 primo tempo quasi da spettatore.

CECCHERINI 6 controlla abbastanza bene Insigne

GUNTER 6,5 dirige bene il terzetto e annulla Osimhen. Serve l’assist per il pareggio di Faraoni.

DIMARCO 6 è abbastanza attento. Sfiora il gol in avvio di ripresa

FARAONI 7 accompagna spesso l’azione offensiva e firma l’1-1 che condanna il Napoli.

DAWIDOWICZ 6 non va tanto per il sottile su Zielinski, poi esce per infortunio

ILIC 6 gioca con grande aggressività

LAZOVIC 6 buona l’intesa con Zaccagni

BESSA 6 dà pochi punti di riferimento

ZACCAGNI 6,5 il migliore del Verona nel primo tempo, poi cala un po’ ma resta efficace.

KALINIC 5,5 lotta contro la difesa del Napoli

UDOGIE 6 prestazione di sostanza

BERARDI 6 è attento.

LASAGNA 6 buon contributo nel finale.

JURIC 6,5 finisce mettendo alle corde il Napoli.