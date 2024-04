Sciopero 26 aprile, trasporti si fermano per 4 ore. Da Roma a Milano fino a Napoli, orari e fasce di garanzia

Sciopero nazionale dei trasporti il 26 aprile. Si fermano per quattro ore molte linee di bus e metro, tra cui l'Atac a Roma, il gruppo Atm a Milano e l'Anm a Napoli. Possibili disagi quindi per chi si mette in viaggio e, soprattutto, per i pendolari. Ecco gli orari, le fasce di garanzia e tutte le informazioni su questa giornata di mobilitazione.