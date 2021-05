Juric, lite con Ugolini dopo Napoli-Verona: «Devi portare rispetto». E lascia l'intervista Sky

Clamorosa lite nel post-partita di Napoli-Verona tra il tecnico dei veneti Juric e il reporter di Sky Massimo Ugolini. Tutto nasce dalla domanda del giornallista negli spogliatoi: «Il suo è stato un Verona diverso....» con Juric che risponde immediatamente piccato: «Stai dicendo una grande cag...., tu devi portare rispetto. Il Verona ha giocato bene tutte le ultime partite». Gli scaligeri con l'1-1 hanno impedito al Napoli di raggiungere la Champions League.

Ugolini ha provato a precisare il suo pensiero, ma esasperando ancora di più l'allenatore: «Abbiamo visto un Verona con una carica diversa....». A quel punto Juric, nonostate l'intervento dallo studio di Caressa, ha finito per piantare in asso tutti abbandonando il collegamento: «Solo in Italia - continua Juric - succedono queste cose, si lascia intendere che solo oggi abbiamo giocato e prima no, serve rispetto». Infine la chiosa di Caressa: «Meglio che Juric sia andato via, nessuno ha voluto insinuare nulla sul Verona».

