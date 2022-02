Uruguay-Venezuela, Bentancur subito a segno dopo l'addio alla Juve

L'Ecuador ha perso l'occasione di staccare il biglietto per il Mondiale di calcio 2022 pareggiando a Lima contro il Perù (1-1), nella 16/a giornata delle qualificazioni sudamericane. La squadra ecuadoriana è passata per prima con un gol di Michael Estrada dopo soli due minuti di gioco, ma i padroni di casa hanno pareggiato nella ripresa grazie a Edison Flores. Passo avanti dell' Uruguay che ha battuto 4-1 il Venezuela a Montevideo (in gol anche l'ex juventino Bentancur) ed ora è quarto in classifica, ultimo posto che consente la qualificazione automatica. Il Brasile, da tempo qualificato, ha assestato un duro colpo alle ambizioni mondiali del Paraguay, sconfitto 4-0 nonostante l'assenza di Neymar, infortunato ad una caviglia. A Cordoba l'Argentina, anch'essa già in Qatar, priva di Messi ha battuto la Colombia 1-0. A segno (29') l'interista Lautaro Martinez.

