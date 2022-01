La Juve non si ferma più: Bentancur e Kulusevski al Tottenham. E oggi può chiudere per Zakaria

Doppio colpo in uscita per la Juventus che, nelle ultime ore, ha finalizzato due operazioni parallele con il Tottenham per Bentancur e Kulusevski. In entrata, dopo il colpo da 90 con Vlahovic, oggi la dirigenza bianconera potrebbe chiudere per Zakaria: al momento non è però ancora tramontata definitivamente neanche la pista Nandez dal Cagliari.

LE CIFRE

Prestito con obbligo di riscatto legato a traguardi e prestazioni per Kulusevski (già oggi a Londra), alla Juve intorno ai 40 milioni complessivi, più bonus. Cessione a titolo definitivo per Bentancur - sempre al Tottenham - per 20 milioni circa più bonus, oggi intanto la Juve è pronta a chiudere per Zakaria (in scadenza a giugno) con un indennizzo minimo (5 milioni più bonus) al Borussia Monchengladbach.