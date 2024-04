Primrose Hill, la canzone dei figli di John Lennon e Paul McCartney

James McCartney e Sean Ono Lennon, figli rispettivamente di Paul McCartney e del defunto John Lennon, hanno collaborato per la prima volta alla creazione di un singolo intitolato "Primrose Hill". Il brano, una ballata, trae ispirazione da un'area di Londra vicino a Regent's Park. Entrambi artisti affermati, i due musicisti hanno espresso entusiasmo per questa collaborazione, che evoca il legame storico dei loro padri nei Beatles. James McCartney ha rivelato che l'idea della canzone gli è venuta durante un'infanzia trascorsa in Scozia.