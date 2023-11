Rudi Garcia, saluto amaro al Napoli: «Non era così che mi aspettavo di lasciare i tifosi»

Una foto, con lo sguardo serio e il viso tirato, e poche frasi, per chiudere ufficialmente la parentesi Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. L'allenatore francese è stato ufficialmente esonerato da Aurelio De Laurentiis, che al suo posto ha scelto Walter Mazzarri.

Mazzarri nuovo allenatore del Napoli, chi è: i "tre tenori", la vittoria della Coppa Italia e l'esonero all'Inter

«Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno», ha scritto l'ormai ex tecnico azzurro sul proprio profilo Instagram.

«A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champions League», ha concluso.