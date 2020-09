Totti e De Rossi si ritrovano in campo per la prima del campionato di calcio a 8. Ci sono anche Aldair e Cassetti

Francesco Totti festeggia i suoi 44 anni al circolo sportivo alla Longarina assieme a Daniele De Rossi. I due capitani finalmente si sono ritrovati e destino ha voluto che uno stesse in campo (Francesco) e l’altro in panchina (Daniele). Il tutto è accaduto in occasione della prima giornata del campionato di calcio a 8 a cui partecipa anche l’ex numero 10 della Roma con la sua squadra. Gli amici di sempre per rendere il giorno speciale hanno deciso di organizzargli una festa con tanto di fuochi d’artificio a pochi minuti dal fischio d’inizio. Invitati d’eccezione Marco Cassetti e Aldair che sono scesi in campo con Totti nella sfida contro Ragnatela De Santis vinta dal Totti Sporting Club 4-2. Presenti anche Sebino Nela, Ruggiero Rizzitelli e gli attori Marco Giallini e Massimo Ghini. Francesco ha immediatamente chiesto a Daniele se avesse voglia di scendere con lui in campo: «Meglio di no», ha risposto l’ex centrocampista. Ma il siparietto più simpatico è stato quando Totti ha scherzato sul tecnico Cancellieri chiedendogli se avesse preso appunti sulle sue tecniche: «Sono venuto qui a posta, volevo vedere i grandi allenatori del mondo e sono venuto a vedere Cancellieri…». Totti rivolgendosi a Cancellieri gli dice: «Lo vedi, dopo Guardiola Conte e Mourinho è venuto a vedere te».

Ultimo aggiornamento: 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA