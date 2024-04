Cafu esalta De Rossi: «Non avrei detto che avrebbe allenato, l'ho visto crescere». E su Pioli: «Spero che possa rimanere al Milan»

Il leggendario terzino brasiliano Marcos Cafu, capace di vincere tre Coppe del Mondo in carriera, ha parlato in una intervista con un gruppo selezionato della stampa italiana, tra cui l'Adnkronos, in occasione dei Laureus Awards a Madrid, soffermandosi su alcuni allenatori di Serie A; su tutti Daniele De Rossi e Stefano Pioli, anche a margine del match dei quarti di finale di Europa League vinto dalla Roma pochi giorni fa.

Cafu sul percorso di De Rossi

«De Rossi o conosco, lo conosco bene, il ragazzino che giocava con noi. L’ho visto crescere nella Roma. Adesso è diventato allenatore di una delle squadre più importanti d’Italia. Gli auguro un grande in bocca al lupo. Spero che possa fare molto bene. Sono sempre molto felice quando vedo che i miei colleghi si realizzano professionalmente. È sempre un piacere vedere come riescano a realizzarsi nel mondo del calcio. Quando giocava non avrei predetto per lui una carriera da allenatore.

Il brasiliano ha poi parlato della sfida tra Roma e Bayer Leverkusen di Europa League: «Sono due squadre che stanno giocando molto bene. Spero che la Roma possa fare una grandissima gara e che possa portare la qualificazione a casa».

Cafu sulla situazione di Pioli

«Roma-Milan era un derby, poteva uscire qualsiasi risultato. Spero che Pioli possa rimanere anche il prossimo anno al Milan e che possa tornare a essere competitivo in Italia e in Europa». Lo ha detto l'ex esterno rossonero Marcos Cafu in occasione dei Laureus Awards a Madrid, sul futuro del tecnico del Mila, Stefano Pioli. «5 squadre in Champions rivincita del calcio italiano? Il calcio italiano è tornato ad essere un calcio fortissimo. È un calcio che piace, in cui si gioca bene. Gli Europei in Germania? Mi auguro possa vincerlo l’Italia”.

Il punto sulla nazionale brasiliana

Il Brasile ha ottime possibilità di fare bene alla prossima Coppa America. Abbiamo una squadra giovane, una squadra ben costruita. Senza Neymar, puntiamo su Rodrigo, Vinicius, Raphinha». Inevitabile la domanda sul nuovo talento brasiliano Endrick, prossimo a vestire la maglia del Real Madrid: «Farà bene, è un giocatore fortissimo, giovane. Dobbiamo ancora vedere cosa farà in Europa, che è molta diversa dal Brasile, ma riponiamo molte speranze in lui. Ha personalità e carattere».