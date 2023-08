Spalletti è il nuovo ct dell'Italia: contratto fino al Mondiale del 2026. Gravina: «La Nazionale aveva bisogno di un grande tecnico»

Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Lo annuncia la Figc: «La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dall'1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano». L'ex allenatore del Napoli ha firmato un contratto fino al Mondiale del 2026.

Spalletti nuovo allenatore della Nazionale. Da Umberto Meazza a oggi, 123 anni di ct

Gravina: «La Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore»

«Diamo il benvenuto a Spalletti - dichiara il presidente della Figc, Gabriele Gravina -, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri.

La penale da pagare al Napoli

Dopo la vittoria dello Scudetto, Spalletti si era impegnato con il Napoli a non allenare alcuna squadra fino al primo giugno 2024. In caso contrario, l'allenatore è tenuto a pagare una penale. La Figc, tuttavia, non pare intenzionata a farsi carico dei circa 2,5 milioni richiesti dal club di Aurelio De Laurentiis. La questione potrebbe finire in un'aula di tribunale.