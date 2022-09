De Rossi: «Italia, i giovani ci sono. Mancini osserva tutti, da Zaniolo in giù»

L’ex centrocampista della Roma e membro dello staff della Nazionale in occasione del Social Football Summit: «Abbiamo trovato 4-5 giocatori che non conoscevo dall'Under. Se si ha coraggio, i giovani ci sono. A loro consiglio di giocare. Vedo tanti ragazzi che rimangono aggrappati alle squadre di appartenenza ma dovrebbero trovare la loro strada. Mancini, da Zaniolo in giù, ha dimostrato di saper guardare tutti».