Slavia Praga: «Nessun coro razzista allo stadio, Lukaku si scusi»

«Smentiamo che ci siano stati cori razzisti dell'intero stadio. Abbiamo analizzato i filmati disponibili e nessuno di questi conferma le dichiarazioni di Lukaku». In un tweet, lo Slavia Praga sottolinea di «essersi scusato per comportamenti individuali, e sarebbe appropriato che anche Lukaku si scusasse per le sue parole».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="cs" dir="ltr">Naprosto odmítáme, že by došlo k rasově motivovanému skandování celého stadionu. Znovu jsme analyzovali dostupné záběry a nic Lukakovo vyjádření nepotvrzuje. Stejně jako jsme se omluvili za chování jedinců, bylo by vhodné, aby se i Lukaku za svá slova omluvil. <a href="https://t.co/HTMRDYonQW">https://t.co/HTMRDYonQW</a></p>— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) <a href="https://twitter.com/slaviaofficial/status/1200434141583556614?ref_src=twsrc%5Etfw">November 29, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Ultimo aggiornamento: 20:47





© RIPRODUZIONE RISERVATA