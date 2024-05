Gasperini fa sognare Bergamo: lo stipendio all'Atalanta e la percentuale sulle plusvalenze

Gian Piero Gasperini ha acceso tutta la città di Bergamo, regalando all'Atalanta la prima finale europea della sua storia. A Dublino la Dea sfiderà i campioni di Germania del Bayer Leverkusen, con la possibilità di alzare un trofeo storico per la società.

La percentuale nello stipendio di Gasperini

Gasperini non è l'allenatore più sotto i riflettori della Serie A e certamente non tra i più pagati, se pur il suo percoso gli abbia dato di diritto una considerazione estremamente alta. Da quando siede sulla panchina della Dea ha portato il club bergamasco a competere per obiettivi importanti e a partecipare regolarmente a competizioni europee, dalla Champions all'Europa League. Le sue idee tattiche sono state, per certi versi, rivoluzionarie. In Italia è il quinto allenatore per stipendio, alle spalle di Allegri, Inzaghi, Pioli. Anche Mourinho era davanti a lui in termini di guadagno, prima dell'esonero di qualche mese fa. In pochi, però, conoscono alcuni meccanismi legati al suo compenso all'Atalanta, che proprio ieri ha portato in finale di Europa League, la prima finale europea nella storia del club. C'è però una clausola nel contratto di Gasperini che gli permette di avere uno stipendio più alto rispetto a quello che sulla carta percepirebbe.

La percentuale sulle plusvalenze

Stando alle ricostruzioni del procuratore Massimo Brambati, l’accordo che lega Gasperini alla Dea sarebbe molto più articolato di quanto si possa pensare. Infatti, oltre ai 3 milioni di euro netti a stagione, ci sarebbe una clausola particolare che permetterebbe all'allenatore della Dea di percepire decisamente di più. «Gasperini lo scorso anno ha guadagnato più di chiunque altro in Italia. Ben 9 milioni di euro». Ha detto Brambati durante un’intervista a Radio TMW. Questo perché Gasperini avrebbe anche il 3% sulle plusvalenze che la società manda in porto dalle cessioni dei calciatori.