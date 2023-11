Servette-Roma, le ultimissime: confermati Dybala-Lukaku. El Shaarawy a sinistra, in mediana c'è Paredes

Sarà una Roma d’attacco quella che José Mourinho presenterà questa sera a Ginevra contro il Servette. Lo Special One non vuole solo vincere, ma anche fare più gol possibili per cercare di qualificarsi primo in classifica nel girone (i giallorossi sono a pari punti con la Slavia Praga ma con una differenza reti di +3 a favore dei cechi). Questo gli permetterebbe di non giocare due partite di play-off per la qualificazione agli ottavi. Partiranno, dunque, titolari Lukaku e Dybala in attacco. Inoltre, è stato annunciato l’impiego di El Shaarawy che si piazzerà sulla fascia sinistra. A centrocampo chance a Bove e Pellegrini (dovrebbe restare in panchina Aouar), mentre in mediana andrà Paredes. In difesa stringerà i denti Mancini, reduce da un dolore problema tendineo rimediato contro l’Udinese, con lui anche Llorente e Ndicka. In porta confermato Svilar.

Servette-Roma: quando e dove vederla, arbitro, probabili formazioni, arbitro e classifica del girone della squadra di Mourinho

Servette-Roma, le probabili formazioni

Stade de Geneve, 30 novembre 2023 ore 21

Servette (3-5-2): 32 Frick; 3 Tsunemoto, 33 Vouilloz, 19 Severin; 18 Mazikou, 10 Antunes, 5 Ondoua, 17 Kutesa, 9 Stevanovic; 29 Bedia, 27 Crivelli

A disp.: 1 Mall, 44 Besson, 8 Cognat, 21 Guillemenot, 26 Henchoz, 28 Douline, 30 Diba, 31 Ouattara, 42 Simo, 45 Touati, 77 Bolla

All.: René Weiler

Roma (3-5-2): 99 Svilar; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 N’Dicka; 19 Celik, 7 Pellegrini, 16 Paredes, 52 Bove; 92 El Shaarawy; 21 Dybala, 90 Lukaku

A disp.: 1 Rui Patricio, 63 Boer, 2 Karsdorp, 4 Cristante, 59 Zalewski, 37 Spinazzola, 60 Pagano, 61 Pisilli, 11 Belotti, 22 Aouar

All.: José Mourinho



Arbitro: Stefanski (POL)

Assistenti: Golis – Obukowicz

Quarto Uomo: Myc

Var: Lasyk (AVAR: Pskit)