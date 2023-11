Servette-Roma: quando e dove vederla, arbitro, probabili formazioni, arbitro e classifica del girone della squadra di Mourinho

La Roma di Jose Mourinho torna in campo in Europa League , in un match molto atteso dai tifosi giallorossi nel classico appuntamento del giovedì. Il Servette si trova a cinque punti dalla Roma nel Gruppo G dopo quattro scontri consecutivi con lo Sheriff Tiraspol. La partita si giocherà stasera alle 21. Scopriamo ora le formazioni e dove vedere la partita.