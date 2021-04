Serie A, bufera sulla Lega Calcio: 7 club chiedono le dimissioni di Dal Pino

Questa mattina 7 club di Serie A - fra cui Inter, Juve, Napoli e Lazio - hanno presentato un atto di sfiducia nei confronti del presidente della Lega Calcio Serie A, Paolo Dal Dino. Lo fa sapere il Sole24Ore.com, che sottolinea come i club avrebbero inviato una lettera dove si chiedevano di dimissioni del presidente. mentre una seconda lettera ipotizza una denuncia per cattiva gestione: al centro della questione ci sarebbero le trattative con i fondi di private equity per la media company e il tema dei diritti audiovisivi.

Ultimo aggiornamento: 12:20

