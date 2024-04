Festa scudetto Inter: la parata per le strade di Milano

È il giorno della grande festa dell'Inter. I nerazzurri celebrano oggi lo scudetto conquistato aritmeticamente lunedì scorso dopo la vittoria nel derby contro il Milan. All'ora di pranzo, a San Siro, la sfida di campionato contro il Torino. Nel pomeriggio, poi, via alla classica parata per le strade di Milano su due bus scoperti per celebrare con i propri tifosi la seconda stella, con l'arrivo in piazza Duomo previsto intorno alle 21. Oltre a Inter-Torino, si giocano altri quattro match della 34esima giornata di Serie A: su tutti spicca Napoli-Roma, in programma alle 18. (Lapresse)

