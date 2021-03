31 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - "Resteremo la casa dello sport in Tv, anche se non dovessimo avere i diritti per trasmettere la Serie A". Lo ha affermato il numero uno di Sky Maximo Ibarra in una intervista a La Repubblica, dopo che l'azienda ha perso la partita dei diritti TV sulle partite di calcio della Serie A.

Il manager ha spiegato che la media company utilizzerà i 750 milioni non spesi per i diritti del calcio "per altri scopi", ad esempio per l'acquisto di diritti diversi dal calcio, per la produzione di nuovi contenuti grazie alla piattaforma europea Sky Studiose per la piattaforma Sky Q.

Per quanto riguarda il calcio - ha precisato Ibarra - "continueranno ad esserci almeno 400 partite l'anno": dagli Europei che saranno trasmessi sino a luglio a Champions League ed Europa League nella prossima stagione e, ancora, Europa Conference League, Premier League e Bundesliga. Oltre al calcio il manager cita anche Moto Gp, Formula Uno, tennis, basket e rugby.

Quanto alla possibilità di far ricorso contro la scelta della Lega Calcio, Ibarra ammette che "se l'accordo tra Dazn e TIM avesse come obiettivo quello di escludere che la serie A possa essere trasmessa su tutti i device e su tutte le piattaforme, allora sarebbe un tema da valutare molto attentamente", ma Sky è "sempre aperta" ad una trattativa con Dazn.