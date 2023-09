Serataccia Dionisi, contro l'Ascoli sbaglia il rigore e ne causa uno: Ternana ko (2-0)

Mercoledì 27 Settembre 2023, 08:15







RIETI - Ascoli-Ternana doveva essere la partita del ritorno al 'Del Duca' di Federico Dionisi, ex capitano dei bianconeri, ora alla Ternana.

E così è stato. Ma per l'attaccante reatino si è consumato uno vero e proprio psicodramma: al 16', sul punteggio di 0-0, ha sbagliato un calcio di rigore, poi al 42' un tocco di mano in area di rigore ha propiziato il penalty con cui l'Ascoli è passato in vantaggio grazie a quel Pedro Mendes che tra i marchigiani ha ereditato proprio la titolarità di Dionisi. Al 54' Lucarelli lo ha tolto dalla mischia preferendogli Favilli, ma l'inerzia della partita non ne ha risentito e, quasi allo scadere, ancora Pedro Mendes in gol per il 2-0 finale. Una doppietta che, di fatto, rincuora i tifosi dell'Ascoli avendo trovato, con ogni probabilità, l'erede naturale (e di dodici anni più giovane) proprio di Federico Dionisi.