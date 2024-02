Napoli, Di Lorenzo (squalificato) sarà con la squadra a Cagliari: ha chiesto di partire con i compagni

NAPOLI – Tutti uniti per ripartire in campionato e dare slancio alla rimonta in classifica. E’ l’obiettivo del Napoli in vista della trasferta di domani (inizio alle 15) contro il Cagliari. Il gesto eloquente è quello del capitano Giovanni Di Lorenzo: è squalificato e non sarà protagonista alla Domus Arena, ma ha chiesto e ottenuto di partire con i compagni di squadra. L’intento è chiaro: da leader di questo gruppo vuole mandare un segnale forte di compattezza alla vigilia di un match davvero fondamentale per le ambizioni del Napoli. L’arrivo di Calzona – terzo allenatore dopo Garcia e Mazzarri – ha creato entusiasmo con l’1-1 in Champions contro il Barcellona, ma non può bastare a raddrizzare un’annata negativa. Sarà fondamentale fare risultato a Cagliari e Di Lorenzo non ha voluto abbandonare i compagni di squadra, alla vigilia di una gara decisiva, la prima di Calzona in campionato alla guida del Napoli.

OSIMHEN RECUPERATO, DUBBIO IN MEDIANA.

Nessun problema per quanto riguarda Victor Osimhen. Il numero 9 ha smaltito il leggero stato influenzale e si è allenato regolarmente con i compagni. Troppo importante la sua presenza, l’attaccante sarà al centro del tridente e proverà a ripetersi dopo la prodezza in Champions contro il Barcellona. Calzona confermerà Kvaratskhelia e Politano ai suoi lati. L’unico dubbio riguarda la mediana: Cajuste non sarà confermato dopo Barcellona, l’allenatore vuole maggiore qualità nell’impostazione della manovra e ha un dubbio tra Zielinski (con il quale ha parlato venerdì) e Traorè, in forte crescita nell’ultimo periodo.