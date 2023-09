La Ternana perde anche ad Ascoli. Dionisi sbaglia un rigore

Ascoli - Una nuova stagionale per la Ternana. La squadra di Lucarelli parte bene nel primo tempo trovando un gol su calcio d'angolo di Diakité, poi non convalidato dal Var per un tocco di braccio da parte del francese. Al 15' Aureliano concede un calcio di rigore per i rossoverdi, guadagnato da Casasola, coraggiosamente battuto da Dionisi che però lo sbalgia. Qualche minuto più tardi lo stesso Dionisi colpisce la palla con la mano nella propria area di rigore e nonostante avesse toccato prima il corpo l'arbitro concede il rigore per l'Ascoli, trasformato da Mendes. Nel secondo tempo i rossoverdi trovano di nuovo il gol, annullato dall'arbitro dopo aver consultato il Var, penalizzando la posizione in fuorigioco di Luperini che nonostante non tocchi il pallone disturba il proprio difensore. Al 44' Mendes chiude la partita con un gol su punizione.

ASCOLI (4-3-3): Viviano; Bayeye, Botteghin, Quaranta, Falasco (36' st Haveri); Caligara (14' st Gnahore), Di Tacchio, Milanese (25' st Giovane); Manzari (25' st Falzerano), Rodriguez (25' st Nestorovski); Mendes.

A disp. Barosi, Bollettta, Kraja, Millico, D'Uffizi, Masini. All. Viali

TERNANA (3-4-1-1): Iannarilli; Diakitè, Capuano, Mantovani (40' st Sorensen); Casasola (25' st Distefano), Luperini (40' st Favasuli), Viviani (9' st Raimondo), Pyyhtia, Corrado; Falletti; Dionisi (9' st Favilli). A disp. Brazao, Celli, Lucchesi, Travaglini, Labojko, Marginean, De Boer. All. Lucarelli

ARBITRO: Aureliano di Bologna

RETI: pt 42' Mendes, st 44 Mendes

NOTE: spettatori 7.198 per un incasso di euro 72.651,40. AmmonitiRodriguez, Diakité, Nestorowski, Raimondo, Pyyhtia per gioco falloso. Angoli 2-8 per l'Ascoli. Recupero tempo, pt 5', st 8'.