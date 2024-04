Barriera anti turisti da Instagram, l'invasione per la foto virale del Monte Fuji

Domenica 28 Aprile 2024, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 09:58

Da molti mesi, la città turistica di Fujikawaguchiko è stata invasa da turisti desiderosi di ammirare il Monte Fuji, la montagna più alta del Giappone. Uno spettacolo suggestivo, unico, un sogno da sempre per molti viaggiatori. Ma ultimamente i visitatori hanno mostrato un interesse particolare per un parcheggio che offre una vista pittoresca del celebre vulcano, con uno sfondo che include un negozio di comodità. La "scoperta" di questo luogo così unico arriva grazie a Instagram. Sul social network sono un must gli scatti da questa particolare location che mostra il Monte Fuji dietro un piccolo market. Ma con l'aumentare della popolarità del luogo, le folle di turisti hanno creato scompiglio nella piccola cittadina, parcheggiando talvolta senza permesso, lasciando rifiuti e persino arrampicandosi sul tetto di una vicina clinica dentistica nella speranza di ottenere un punto di vista migliore per la foto perfetta. Ora, come riporta il "Time", i residenti di Fujikawaguchiko stanno prendendo in mano la situazione, armati di piani per installare una grande barriera che blocchi la vista della montagna. Già dalla prossima settimana, inizieranno i lavori per la costruzione di una rete metallica alta 2,5 metri e lunga 20 metri.