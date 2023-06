Mercoledì 14 Giugno 2023, 16:47

Domani Tiago Pinto volerà a Londra per provare a chiudere con il Tottenham la cessione di Ibañez per 30 milioni. Il difensore sarà sacrificato sull’altare delle plusvalenze per consentire al club di rispettare i paletti del “settlement agreement” firmato la scorsa estate. Non solo, il dirigente proverà a chiudere anche la partenza di Justin Kluivert, che potrebbe essere ceduto definitivamente al Bournemouth per una decina di milioni. Non è pianificato, invece, un incontro con il West Ham per Gianluca Scamacca: è vero che è un profilo che piace alla Roma, ma al momento il viaggio nella City è mirato solo a chiudere le cessioni.

Even Ndicka ha passato le visite mediche, ma non verrà annunciato dal club né oggi né nei prossimi giorni. Non c’è pericolo che salti la trattativa, ma ci sono ancora alcune formalità da chiudere. Intanto, ecco il retroscena: il Milan ha provato l’affondo fino all’ultimo minuto, ma non solo. A tentare il giocatore anche il Psg, il club francese avrebbe potuto esercitare un grande fascino sul difensore viste anche le sue origini, ma una telefonata, oltre che di Mourinho, anche del vicepresidente Ryan Friedkin al calciatore è servita a convincerlo che la Roma sarebbe stata la squadra giusta da scegliere.

L’affare dunque è fatto, nelle prossime ore si unirà alla Costa d’Avorio per giocare la partita di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa contro lo Zambia, poi tornerà a Roma e chiuderà gli ultimi passaggi burocratici. Tornando alla cessioni, Volpato si è convinto ad accettare il Sassuolo. La trattativa con la Roma sta andando avanti e potrebbe essere inserito anche Missori.