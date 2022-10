L'Inter si rialza anche in Serie A: doppietta di Dzeko contro il Sassuolo. E Inzaghi ritrova il sorriso

Trascinato da un grande Dzeko, che sale a 101 gol in A, l'Inter dà continuità alla vittoria di Champions col Barcellona e ritorna a conquistare i tre punti in campionato dopo le sconfitte con Udinese (3-1, 18 settembre) e Roma (2-1, 1° ottobre). Il grande protagonista è il bosniaco, autore di una doppietta. Decisiva per domare il Sassuolo a Reggio Emilia. Perché non è tutto facile per i nerazzurri. La squadra di Alessio Dionisi è ben messa in campo: aggredisce gli spazi, vuole tenere il controllo del gioco ed è attenta quando l'Inter riparte. La prima occasione è di Frattesi, che va al tiro ma Onana (alla prima in A) respinge con i piedi, sulla ribattuta ci prova Lauriente ma Barella salva deviando col volto. I nerazzurri non si fanno intimorire e iniziano a prendere le misure. Prima Ferrari si immola e salva su Lautaro Martinez, poi l'argentino devia sul fondo un bel traversone di Dumfries. È un match nel quale entrambe giocano con determinazione. Così nell'area interista Acerbi chiude su Pinamonti e in quella emiliana Dzeko va in gol. Siamo al 44': angolo di Calhanoglu, Dumfries prolunga di testa, Edin firma il centro numero 100.

Nella ripresa il Sassuolo dimostra di essere in partita. Ferrari non inquadra lo specchio della porta di testa e Frattesi finalizza un assist di Rogerio. Tutto da rifare per Simone Inzaghi. Ma a salvarlo è ancora Dzeko che raddoppia su suggerimento di Mkhitaryan. In campo resta solo l'Inter. Ci prova Gagliardini e poi ancora Dzeko. Ma Consigli devia sulla traversa. Finisce 2-1 e ora i nerazzurri possono tornare a pensare al Barcellona.