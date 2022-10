Per Spalletti l'Ajax è archiviato: «Non c'è euforia. Osimhen sarà assente. Alvini? Lo ricordo nei dilettanti»

NAPOLI – La sfida con l’Ajax è già il passato, Luciano Spalletti pensa soltanto al match di domani contro la Cremonese. L’allenatore azzurro non deve fare troppi appelli alla concentrazione: “Non c’è euforia nello spogliatoio. Sappiamo bene cosa fare e l’allenamento di oggi me lo ha dimostrato. Se continuiamo con questo ritmo, abbiamo buone possibilità di vincere. Ovviamente troveremo un ambiente molto positivo a Cremona e bisogna stare attenti. Conosco bene l’allenatore Massimiliano Alvini: è un mio amico. Quando era nei dilettanti, la tribuna era piena di colleghi per i suoi allenamenti, questo fa capire il suo valore. Lo saluterò molto volentieri. Non facciamoci ingannare dalla sua faccia di bravo ragazzo, ha grandi qualità”.

Ancora out Osimhen

Il numero 9 non è stato convocato: “Abbiamo deciso di dargli un altro turno di riposo. Si allenerà anche domani in maniera molto intensa e sarà a disposizione per la sfida con l’Ajax. Abbiamo preferito fare questa valutazione. Osimhen è determinante e lo vogliamo in grado di essere decisivo come è stato prima dell’infortunio”.

Il turnover

Spalletti non dà molte indicazioni: “Darò la formazione ai miei giocatori domani mattina. Sto ancora valutando. Ormai non esistono più gare da turnover e partite senza turnover. La rotazione della rosa è fondamentale per evitare che qualche giocatore possa calare di livello. Penso sempre a questo aspetto. Ci saranno sempre due o tre cambi. Per me non esistono premesse. Zielinski? Sta bene e si è ripreso. Kvaratskhelia? Quando l’ho sostituito in passato, sono stato criticato, sarà una sfida complicata quella di domani, ci serviranno i giocatori con maggiore qualità”.