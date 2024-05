Che tempo che fa, Agustina Gandolfo incanta Fabio Fazio: la proposta inaspettata del conduttore davanti al marito Lautaro

Lunedì 6 Maggio 2024, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 10:17

Nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 5 maggio, Fabio Fazio ha ospitato il neo-campione d'Italia Lautaro Martinez ma, più che per il giocatore dell'Inter, il conduttore televisivo sembra essere rimasto incantato dalla sua bellissima moglie, Agustina Gandolfo, presente in studio accanto al marito.

Fazio è rimasto talmente ammaliato da aver fatto anche delle proposte lavorative (più o meno) alla 28-enne argentina, arrivando perfino a snobbare il marito. Ma per quale motivo Fazio ha avuto occhi soltanto per Agustina? E, soprattutto, come l'avrà presa Lautaro? Il comportamento di Fazio gli avrà dato fastidio, oppure si è trattato semplicemente di un momento di spettacolo fine a se stesso, legato semplicemente alla grazia e alla bellezza della donna?



