Scudetto Inter, cosa significa la seconda stella e come funziona: la Juve ne ha 3, la Roma è vicina a quella d'argento

L'Inter ha vinto contro il Milan aggiudicandosi anche il ventesimo scudetto della storia. Dopo questo successo in Serie A, i nerazzurri andranno a cucirsi sul petto, sopra lo stemma, una seconda stella dorata. Questa scelta arriva proprio dopo il trionfo nel derby della Madonnina che è stato deciso dalle reti di Acerbi e Thuram. I due hanno firmato la vittoria, con Tomori che ha provato a opporsi con un gol all'81, ma per loro non c'è stato niente da fare.

Serie A, la classifica degli Scudetti: l'Inter stacca il Milan e accorcia sulla Juventus

Come funziona la seconda stella

Aggiungere una stella al proprio stemma è un privilegio permesso a pochi club al mondo, soprattutto in Italia. Attualmente, nel nostro campioanto sono solo tre le squadre che vantano uno o più astri sopra il proprio stemma. Si tratta della Juventus (che ne ha tre), del Milan (che ne ha una) e proprio dell'Inter (che dal 1° luglio ne avrà 2).

Ma come funziona? Il regolamento sancisce che ogni 10 scudetti vinti si può aggiungere una stella d'oro sopra il proprio stemma. Per questo motivo la Juventus, che ha 36 titoli, ne potrebbe avere tre, mentre il Milan, che ha vinto 19 volte, ne ha una.

E se la stella è d'argento?

Discorso diverso, invece, per la stella d'argento che non appare su nessuno scudetto del nostro campionato. Questo riconoscimento va solo a chi ha vinto ben dieci Coppe Italia. La Juventus, che ne ha alzate 4, potrebbe vantare anche questa stella, ma i bianconeri hanno preferito mantenere solo quelle d'oro sopra il propro stemma. La Roma e l'Inter, invece, ne hanno 9 e sono a un passo da ottenere l'astro d'argento.