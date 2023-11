Nuove targhe per auto, moto e trattori storici: si potranno chiedere da lunedì 27 novembre. Costi, procedure, registri, tutti i casi

Targhe nuove, ma originali (nei numeri, nei colori e nelle dimensioni) per i veicoli storici o da collezione. Con un Decreto di appena 9 articoli del 4 agosto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 settembre, gli uffici del ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini hanno intercettato le richieste provenienti da centinaia di migliaia di automobilisti e motociclisti raccogliendo la soddisfazione dei presidenti dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, e dell'Asi, Alberto Scuro. Il primo ha parlato di «una grande conquista e una importante tutela per il patrimonio storico automobilistico italiano: il più rilevante al mondo», il secondo di un «lavoro tutt’altro che banale», che ha introdotto «una novità assoluta sia a livello normativo, sia di applicazione pratica».