Mancini e lo schema per il gol da calcio d'angolo contro il Milan, ecco come funziona

La Roma ha sbloccato la partita nel primo tempo contro il Milan in Europa League grazie al colpo di testa di Mancini. Il difensore centrale, dopo il gol contro la Lazio, ha segnato anche contro i rossoneri su calcio d'angolo battuto ancora una volta da Dybala. L'argentino ha pescato ancora il numero 23 giallorosso nel cuore dell'area, dopo essersi liberato bene dalla marcatura. In pochi giorni, il calciatore ha trovato due reti molto importanti arrivate anche grazie ai compagni che hanno attuato uno schema che De Rossi ha preparato bene in allenamento.

