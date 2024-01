Kooyong Classic, cosa è e come funziona il torneo dell'esordio stagionale di Sinner

Anno nuovo, stagione nuova, ma vecchie abitudini. Jannik Sinner torna a giocare a tennis ad alto livello in vista degli Australian Open e per farlo ha scelto di partecipare al Kooyong Classic 2024. Il torneo si tiene sempre in Australia, nella settimana che precede l'evento Atp più importante dell'Emisfero Australe, ma ha delle regole particolari. Dalla formazione del tabellone al numero di giocatori: ecco le regole del torneo.

