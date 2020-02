Fonseca: «Per un tempo non abbiamo giocato. Però quei cartellini dell'arbitro...»

Non cerca scuse Fonseca per giustificare una sconfitta così netta contro un ottimo Sassuolo. Sul banco degli imputati la fase difensiva dei giallorossi nel primo tempo. «Non è una questione legata alla condizione fisica - le sue parole nel dopo gara - Inspiegabile il nostro primo tempo mentre abbiamo fatto meglio nella ripresa, quando la squadra era più stanca, mostrando una buona reazione, creando situazioni offensive importanti. Complimenti comunque al Sassuolo, squadra di qualità, ha vinto e lo ha fatto molto bene», ha concluso Fonseca poco convointo della direzione di gara: «Fermo restando che siamo noi i responsabili della sconfitta, non capisco come possano esser stati dati tanti cartellini alla Roma, addirittura sette, è una cosa davvero difficile da spiegare».





