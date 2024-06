Atalanta-Fiorentina, dove vederla e le formazioni ufficiali: Scamacca in panchina, Italiano fa esordire il 2006 Martinelli

Nonostante il campionato sia già finito da una settimana, la Serie A ritorna in campo con una partita ufficiale. Si tratta di Atalanta-Fiorentina, partita valida per la 29ª giornata che è stata giocata da tutte le altre 18 squadre a metà marzo. Nel fine settimana del 16 e del 17 dello stesso mese, infatti, i club hanno disputato la giornata che era in programma tranne Atalanta e Fiorentina, con la Viola che ha chiesto di rinviare la gara. Il motivo era un malore che ha colpito Joe Barone e che ne ha causato la morte prematura. Per questo motivo la Lega ha accolto la domanda di Commisso rinviando il match a data da destinarsi.

