Atalanta, sconfitta inifluente. La Fiorentina vince 3-2 il recupero, ma la festa è tutta al Gewiss

Una festa senza fine, quella dell'Atalanta, nonostante la sconfitta interna contro la Fiorentina nel recupero della 29 giornata. Influente perchè al Gewiss Stadium a fine partita importa soltanto divertirsi, nonostante una pioggia battente abbia imperversato su Bergamo un’ora prima del fischio di inizio. Oggi niente e nessuno avrebbe rovinato la festa, anche se la sconfitta dopo sei vittorie consecutive in campionato impedisce di arrivare al terzo posto davanti alla Juventus. In una partita che ha visto l’ultima di Orsato a dirigere una partita in Serie A (applaudito da tutti i giocatori a fine partita), accade tutto nel primo tempo.

La partita

Accade tutto nel primo tempo. La Viola passa in vantaggio con Belotti al sesto, Lookman, sempre lui, la pareggia l 12esimo. La partita è frizzante, Nico Gpnzalez trova il novo vantaggio ospite, Scalvini tra il Second pareggio per i padroni di casa. Il ragazzo del 2003 uscirà nel secondo tempo per un infortunio e l’apprensione è tanta anche in vista degli Europei. All’ultimo respiro del primo tempo, ancora Belotti, bergamasco di nascita, infila sotto porta con la difesa Atalanta completamente ferma.

Nella ripresa, Gasperini (osannato dai tifosi di casa, beccato e anche offeso dai tifosi viola che arrivano allo stadio a partita iniziata per un incidente meccanico ai pulmini che li hanno portati a Bergamo e che a fine partoita contestato i loro stessi giocatori) ridisegna la squadra, dentro Miranchuk per un opaco Holm e Scamacca e arrivano molti pericoli verso la porta del giovane Martinelli. Pasalic prende la traversa, Miranchuk si divora un gol, Scamacca viene stoppato proprio dal portiere viola all’ultimo istante. Finisce 2-3, ma al Gewiss quasi nessuno se ne accorge. Si salta, si festeggia si gioisce.

L’Europe League è in bella mostra, esattamente 61 anni dopo la vittoria della vittoria in Coppa Italia. Allora la Dea non festeggio perchè il giorno dopo morì Papa Giovanni XXIIII, il papa bergamasco. Oggi è festa per tutti. Applauditissimii i Percassi, padre Antonio e figlio Luca che stanno realizzando un progetto unico in Italia e tra i migliori d'Europa, compreso lo stadio di proprietà che da settembre sarà definitivamente ultimato con la nuova curva.. E’ la festa di una città e una provincia sempre unita, dove la parola appartenenza è davvero la parola che identifica il territorio. Venerdì sera il pullman scoperto si è fatto largo a stento da Città Alta allo stadio in mezzo a oltre 50 mila persone ubriache di felicità.

Oggi al Gewiss Stadium, così come domenica scorsa contro il Torino, l’atmosfera è speciale, elettrizzante già arrivando da Porta Nuova, il cuore pulsante della città bassa, e mescolandosi tra i tifosi in Viale Giulio Cesare, la strada di accesso all’impianto cittadino. Perchè a Bergamo non si vallo stadio, si va “All’Atalanta”.

GASP IL CONDOTTIERO, ATTESA PER IL RINNOVO

Gianpiero Gasperini è il condottiero indiscusso. Due giorni fa si è commosso ricevendo, con tutta la squadra, la medaglia d’oro della città di Bergamo assegnatagli in un consiglio comunale straordinario a Palazzo Frizzoni, nella maestosa aula del consiglio comunale dove è dipinta “La battaglia di Legnano” e sono raffigurati molti personaggi illustri della storia di Bergamo. Bisognerà pensare ad un affresco anche per il Gasp, prossimo al rinnovo. Siamo ai dettagli, questo matrimonio “s’ha da fare”.

Si ricomincia il 14 agosto contro il Real Madrid per la finale di Supercoppa europea. Lookman è pronto a graffiare ancora. Tre gol in una finale europea, nemmeno nei sogni più belli. E invece è successo. Ademola il suo nome. un segno del destino come il motto bergamasco. Mola mia, non mollare mai. Buona festa Bergamo.